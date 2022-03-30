Пенсионеры тоже могут получить 6500 помощи єПідтримки: кто именно

Некоторые категории украинских пенсионеров также могут рассчитывать на получение помощи 6500 грн по программе єПідтримка.

Кто они, как оформить и до какой даты - читайте ниже в нашем материале Styler .

Так, рассчитывать на выплату могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп, работавших на территориях, где ведутся активные боевые действия.

То есть, на выплату 6500 грн могут рассчитывать пенсионеры, которые:

До начала активных боевых действий официально работали и за них была подана отчетность за 4 квартал 2021 года (кроме работников госучреждений и компаний, которые находятся в состоянии ликвидации).

Вели предпринимательскую деятельность. В частности: ФЛП (все группы), которые подали налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год и не находятся в состоянии прекращения или ликвидации.

А также ФЛП, которые стоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в областях, утвержденных Кабмином.

Помощь сейчас могут получить украинцы, которые работали в:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Николаевской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Киевской,

Житомирской,

Одесской,

Волынской,

Днепропетровской областях,

городе Киев.

Важно!

Оформить заявку на помощь в размере 6500 грн на портале или в приложении Дия можно до 31 марта 2022 года.

Как получить 6500 грн помощи?

Надо подать заявку на получение 6500 грн онлайн через приложение Дия. Зайдите в Дию, нажмите Услуги и выберите єПідтримка. Выберите карту єПідтримка. Оформить карту єПідтримки можно в банках: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, Альфа-банк, IdeaBank, izibank и ПУМБ. Затем нажмите "Получить помощь" и ожидайте зачисления средств (1-3 дней).

Есть ли срок использования 6500 грн помощи?

Обязательное использование помощи в рамках єПідтримка в течение 9 месяцев.