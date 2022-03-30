Пенсионеры тоже могут получить 6500 помощи єПідтримки: кто именно
Коллаж РБК-Украина: могут ли пенсионеры получить 6500 помощи єПідтримки
Некоторые категории украинских пенсионеров также могут рассчитывать на получение помощи 6500 грн по программе єПідтримка.
Кто они, как оформить и до какой даты - читайте ниже в нашем материале Styler.
Так, рассчитывать на выплату могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп, работавших на территориях, где ведутся активные боевые действия.
То есть, на выплату 6500 грн могут рассчитывать пенсионеры, которые:
- До начала активных боевых действий официально работали и за них была подана отчетность за 4 квартал 2021 года (кроме работников госучреждений и компаний, которые находятся в состоянии ликвидации).
- Вели предпринимательскую деятельность. В частности: ФЛП (все группы), которые подали налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год и не находятся в состоянии прекращения или ликвидации.
- А также ФЛП, которые стоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в областях, утвержденных Кабмином.
Помощь сейчас могут получить украинцы, которые работали в:
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Одесской,
- Волынской,
- Днепропетровской областях,
- городе Киев.
Важно!
Оформить заявку на помощь в размере 6500 грн на портале или в приложении Дия можно до 31 марта 2022 года.
Как получить 6500 грн помощи?
- Надо подать заявку на получение 6500 грн онлайн через приложение Дия.
- Зайдите в Дию, нажмите Услуги и выберите єПідтримка.
- Выберите карту єПідтримка. Оформить карту єПідтримки можно в банках: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, Альфа-банк, IdeaBank, izibank и ПУМБ.
- Затем нажмите "Получить помощь" и ожидайте зачисления средств (1-3 дней).
Есть ли срок использования 6500 грн помощи?
Обязательное использование помощи в рамках єПідтримка в течение 9 месяцев.
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