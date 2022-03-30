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Пенсионеры тоже могут получить 6500 помощи єПідтримки: кто именно

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 20:10
Пенсионеры тоже могут получить 6500 помощи єПідтримки: кто именно Коллаж РБК-Украина: могут ли пенсионеры получить 6500 помощи єПідтримки
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые категории украинских пенсионеров также могут рассчитывать на получение помощи 6500 грн по программе єПідтримка.

Кто они, как оформить и до какой даты - читайте ниже в нашем материале Styler.

Так, рассчитывать на выплату могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп, работавших на территориях, где ведутся активные боевые действия.

То есть, на выплату 6500 грн могут рассчитывать пенсионеры, которые:

  • До начала активных боевых действий официально работали и за них была подана отчетность за 4 квартал 2021 года (кроме работников госучреждений и компаний, которые находятся в состоянии ликвидации).
  • Вели предпринимательскую деятельность. В частности: ФЛП (все группы), которые подали налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год и не находятся в состоянии прекращения или ликвидации.
  • А также ФЛП, которые стоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в областях, утвержденных Кабмином.

Помощь сейчас могут получить украинцы, которые работали в:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Одесской,
  • Волынской,
  • Днепропетровской областях,
  • городе Киев.

Важно!

Оформить заявку на помощь в размере 6500 грн на портале или в приложении Дия можно до 31 марта 2022 года.

Как получить 6500 грн помощи?

  1. Надо подать заявку на получение 6500 грн онлайн через приложение Дия.
  2. Зайдите в Дию, нажмите Услуги и выберите єПідтримка.
  3. Выберите карту єПідтримка. Оформить карту єПідтримки можно в банках: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, Альфа-банк, IdeaBank, izibank и ПУМБ.
  4. Затем нажмите "Получить помощь" и ожидайте зачисления средств (1-3 дней).

Есть ли срок использования 6500 грн помощи?

Обязательное использование помощи в рамках єПідтримка в течение 9 месяцев.

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