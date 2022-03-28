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Какие страны оказывают помощь вынужденным переселенцам из Украины: как ее получить

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 22:34
Какие страны оказывают помощь вынужденным переселенцам из Украины: как ее получить Фото: Помощь украинским беженцам в других странах (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы из-за войны России против Украины вынуждены были просить убежища у наших ближайших соседей в странах Европы. Часть из них оказывает материальную помощь.

Какие страны предоставляют помощь украинцам и как ее оформить – читайте ниже.

Польша

В Польше подписан закон о помощи украинским беженцам. Все украинцы могут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (2000 гривен) на человека.

Кроме того, украинцы с детьми могут подать документы по программе 500+. Это помощь на каждого ребенка в размере 500 злотых (около 3500 гривен)

Украинские дети имеют право посещать польские школы, а взрослые – устроиться на работу по упрощенной процедуре. Также всем украинцам предоставляется бесплатная медицинская помощь.

Чехия

Граждане Украины могут подать заявление на основании специальной визы (виза толерантности) на получение финансовой помощи в размере 5000 чешских крон (около 6445 гривен). Их будут выплачивать ежемесячно в течение 6 месяцев. Если ситуация у украинца не станет лучше, можно продлить – еще на 5 месяцев.

Словакия

Беженцы из Украины имеют право на основную помощь и помощь в том же размере и на тех же условиях, что и граждане Словацкой Республики.

Единственным исключением является надбавка на ребенка на иждивении, которое распространяется на любого ребенка того возраста, в котором он в противном случае учился бы в школе, даже если он сейчас этого не делает.

Согласно положению о материальной помощи беженцы один раз в месяц могут получить следующие средства:

  • €68,80 (2227 гривен) на человека;
  • €130,90 (4238 гривен) на человека с детьми (от 1 до 4 детей);
  • €119,60 (3872 гривен) на пару без детей;
  • €179 (5795 гривен) на пару с детьми (от 1 до 4 детей);
  • €191,20 (6190 гривен) лицо с более чем 4 детьми;
  • €241,30 (7812 гривен) пара с более чем 4 детьми.

Условия оформления этой помощи – смотрите тут.

Венгрия

В Венгрии выдают денежные пособия для беженцев на еду и одежду, а детям обеспечивают места в школах. С необходимыми вещами в Венгрии помогают волонтеры. Пункты есть в каждом городе.

Румыния

В Румынии выдают денежные пособия для беженцев на еду и одежду. Детям обеспечивают места в школах. Большинство беженцев размещают в специальных региональных центрах с мобильными лагерями.

В городах определены дополнительные места и объекты, которые могут быть использованы для размещения беженцев. На границе украинцев обеспечивают водой, предметами первой необходимости, средствами гигиены и местными сим-картами, чтобы люди могли связаться с близкими.

Латвия

Документ о поддержке украинских беженцев уже одобрен и ожидает решения сейма. Украинцы согласно этому документу смогут получать 109 евро на первого человека и + по 76 евро на всех остальных. Также будет выделено кризисное пособие.

Все социальные услуги будут предоставляться без учета материального положения в течение 6 месяцев.

Помощь украинцам в Молдове - вот тут.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какую помощь могут получить вынужденные переселенцы.

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