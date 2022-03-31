В Україні запустили ще одну програму допомоги біженцям з дітьми: як її оформити

Грошова допомога за новою програмою становить 2200 гривень на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на 5 осіб. Виплату допомоги за 3 місяці проводять одноразово.

Хто може отримати таку допомогу

Сім'ї, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2-х років на момент подачі заявки;

Сім'ї, які мають 2 і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Як подати на таку допомогу

Всім, хто потрапляє в вище зазначені категорії, потрібно зареєструвати на спеціальному сайті за цим посиланням.

Заявку можуть подати не тільки кровні батьки, але також прийомні сім'ї або батьки-вихователі.

Всі заявки будуть розглядатися фахівцями ЮНІСЕФ і його партнерами. Про рішення повідомлять на номер телефону, який буде вказаний при реєстрації.

Як будуть розраховувати розмір допомоги

Сума грошової допомоги на одну людину - 2200 гривень, але в одній родині оформити можна тільки на 5 осіб. Виплата допомоги за 3 місяці проводиться одноразово і надійде на вказаний банківський рахунок або дебетову карту протягом 4 тижнів з моменту подачі заявки.

Якщо в сім'ї 5 осіб, то за три місяці на карту повинна прийти сума в 33 тисячі гривень (по 2200 на 5 осіб і на 3 місяці).

Ця виплата посилить державну допомогу сім'ям з дітьми, які постраждали від військових дій в Україні.

Як уточнили в ЮНІСЕФ, в пріоритеті сім'ї, де троє і більше неповнолітніх дітей, з яких хоча б одна дитина не досягла 2 років. А також – сім'ї з двома або більше дітьми, де один або більше дітей має інвалідність.

Гаряча лінія з питань про цю програму: 0 800 600 017