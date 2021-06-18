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В Украине заметили легендарный 30-летний итальянский спорткар (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на автодроме "Чайка" заметили Lancia Delta HF Integrale. Это одна из лучших раллийных машин ХХ века.

Фото автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Так, в столице засветилась версия Evo 1, которая вышла в 1991 году и производилась в течение года. Она оснащена 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом.

У машины тот же агрегат Lancia 16v, который был в предыдущей модели Delta HF integrale 16v. Но его модифицировали и он начал выдавать 207 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

Какова скорость авто?

Автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды, а до 200 км/ч – за 41,2 секунды. Максимальная скорость-220 км/ч. Кроме того, Lancia Delta HF Integrale имеет полный привод и 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Кроме того, модель отличалась от предыдущих переработанной и упругой подвеской и обновленной тормозной системой. Также ей расширили передние и задние пути и установили новые легкосплавные колесные диски.

Фото: в столице заметили легендарный автомобиль (instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)

В комментариях пользователи пишут, что это не автомобиль, а легенда и в самом деле достойный внимания.

  • Не автомобиль, а легенда
  • Летучий аппарат. Икона автоспорта
  • Вроде ничего особенного, но влюбляешься с первого взгляда.

Ранее мы сообщали, что на дорогах Киева засветился редкий суперкар стоимостью более 5 миллионов.

Мы также писали о том, что в Киеве показали электромобили украинского производства.

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автомобили