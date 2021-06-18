В Украине заметили легендарный 30-летний итальянский спорткар (фото)

Автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды, а до 200 км/ч – за 41,2 секунды. Максимальная скорость-220 км/ч. Кроме того, Lancia Delta HF Integrale имеет полный привод и 5-ступенчатую механическую коробку передач.
Кроме того, модель отличалась от предыдущих переработанной и упругой подвеской и обновленной тормозной системой. Также ей расширили передние и задние пути и установили новые легкосплавные колесные диски.
Фото: в столице заметили легендарный автомобиль (instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)
В комментариях пользователи пишут, что это не автомобиль, а легенда и в самом деле достойный внимания.
- Не автомобиль, а легенда
- Летучий аппарат. Икона автоспорта
- Вроде ничего особенного, но влюбляешься с первого взгляда.