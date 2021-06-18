В Украине заметили легендарный 30-летний итальянский спорткар (фото)

Так, в столице засветилась версия Evo 1, которая вышла в 1991 году и производилась в течение года. Она оснащена 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом.

У машины тот же агрегат Lancia 16v, который был в предыдущей модели Delta HF integrale 16v. Но его модифицировали и он начал выдавать 207 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

Какова скорость авто?