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В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)

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Киев, Вторник 08 июня 2021 18:14
В Киеве показали электромобили украинского производства (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве презентовали электромобили украинского производства
Автор: Роман Мирончук

В Киеве презентовали компактные электромобили от украинского производителя - ООО "Электропрайд". Были показаны две машины модели Konyk - пассажирское авто и грузовое, и электрический грузовик побольше - модель Volyk.

Об этом сообщает Автоцентр.

В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)

Новые украинские электромобили (фото: autocentre.ua)

Автомобили Konyk имеют небольшие габариты. Их длинна составляет 2288 мм, ширина - 1143 мм и высота - 1557 мм. Грузоподъемность составляет 250 кг, а максимальная скорость - 60 км/ч.

В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)

Новые украинские электромобили (фото: autocentre.ua)

Пробег на одной зарядке может составлять от 100 до 350 км. Это зависит от варианта батареи. Полная зарядка занимает 6-12 часов. При этом от станций быстрой зарядки можно зарядится всего за 1-2,5 часа.

В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)

Новые украинские электромобили (фото: autocentre.ua)

Машину также можно укомплектовать термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Цена электромобиля Konyk составляет 224 тысяч грн.

В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)

Новые украинские электромобили (фото: autocentre.ua)

Что же касается модели Volyk, то она рассчитана на перевозку 1500 кг. Запас хода составляет 100 до 500 км. Длина такого авто - 3235 мм, ширина - 1380 мм и высота - 1528 мм.

Напомним, появилась подробная инструкция, как оформить ДТП по европротоколу без присутствия полиции. Условием для этого является отсутствие травмированных или погибших в результате аварии, а также если полученные повреждения авто незначительные.

Мы также писали о том, что в Киеве начали массово штрафовать водителей. Речь идет о штрафах за неоплаченную услугу парковки автомобиля.

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