В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)

В Киеве презентовали компактные электромобили от украинского производителя - ООО "Электропрайд". Были показаны две машины модели Konyk - пассажирское авто и грузовое, и электрический грузовик побольше - модель Volyk.

Новые украинские электромобили (фото: autocentre.ua)

Автомобили Konyk имеют небольшие габариты. Их длинна составляет 2288 мм, ширина - 1143 мм и высота - 1557 мм. Грузоподъемность составляет 250 кг, а максимальная скорость - 60 км/ч.

Новые украинские электромобили (фото: autocentre.ua)

Пробег на одной зарядке может составлять от 100 до 350 км. Это зависит от варианта батареи. Полная зарядка занимает 6-12 часов. При этом от станций быстрой зарядки можно зарядится всего за 1-2,5 часа.

Новые украинские электромобили (фото: autocentre.ua)

Машину также можно укомплектовать термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Цена электромобиля Konyk составляет 224 тысяч грн.

Новые украинские электромобили (фото: autocentre.ua)

Что же касается модели Volyk, то она рассчитана на перевозку 1500 кг. Запас хода составляет 100 до 500 км. Длина такого авто - 3235 мм, ширина - 1380 мм и высота - 1528 мм.