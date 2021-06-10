На дорогах Киева засветился редкий суперкар стоимостью более 5 миллионов

В Киеве заметили суперкар Wiesmann GT MF4. Этот редкий автомобиль стоит около 200 тысяч долларов, что составляет более 5,4 миллиона гривен. Спортивное авто немецкой компании Wiesmann Auto-Sport начали выпускать с 2003 года.

В Киеве заметили редкий суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

Изначально в авто устанавливали двигатель V8 N62B48, который выдавал 367 л.с, но с 2010 года начали использовать V8 с двойным турбокомпрессором. Поэтому мощность увеличилась до 407 л.с. Именно с таким мотором было авто на улицах Киева.

В Киеве заметили редкий суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

Максимальный крутящий момент двигателя составляет 600 Ньютон-метров. Это позволяет авто разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. При этом максимальная скорость машины достигает 291 км/ч.

В Киеве заметили редкий суперкар Wiesmann GT MF4 (фото: instagram.com/luxury.cars.ua)

В спорткаре установлена шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Авто с задним приводом и весит 1455 килограммов. Расход по городу составляет 17,2 литров топлива на 100 км, за городом - 9,4 л, в смешанном цикле - 12,3.