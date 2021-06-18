В Україні помітили легендарний 30-річний італійський спорткар (фото)

Так, у столиці засвітилася версія Evo 1, яка вийшла в 1991 році та вироблялася протягом року. Вона оснащена 2,0-літровим двигуном із турбонаддувом.

У машини той самий агрегат Lancia 16v, що був у попередньої моделі Delta HF integrale 16v. Але його модифікували і він почав видавати 207 кінських сил та 300 Нм крутного моменту.

Яка швидкість авто?