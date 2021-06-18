В Україні помітили легендарний 30-річний італійський спорткар (фото)

Автомобіль може розганятися до 100 км/год за 6,1 секунди, а до 200 км/год – за 41,2 секунди. Максимальна швидкість – 220 км/год. Окрім того, Lancia Delta HF Integrale має повний привод та 5-ступеневу механічну коробку передач.
Окрім того, модель відрізнялася від попередніх переробленою та зміцненою підвіскою та оновленою гальмівною системою. Також їй розширили передні та задні колії та встановили нові легкосплавні колісні диски.
Фото: у столиці помітили легендарний автомобіль (instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)
У коментарях користувачі пишуть, що це не автомобіль, а легенда і справді гідний уваги.
- Не автомобіль, а легенда
- Летючий апарат. Ікона автоспорту
- Ніби нічого особливого, але закохуєшся з першого погляду.