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В Украине автовладельцам облегчили растаможку: в чем суть

STYLERАвто    30.01.2020 - 07:02
В Украине автовладельцам облегчили растаможку: в чем суть
Растаможка авто в Украине (коллаж РБК-Украина)

Владельцы иномарок при ввозе в Украину смогут сами их декларировать

В Украине автомобилистам облегчили растаможку иномарок при ввозе, и процедуру теперь можно провести онлайн. Новшество позволит владельцам трнспорта самостоятельно его декларировать, сэкономить на таможенных брокерах и сделает процесс более открытым.

Сервис доступен на сайте Государственной таможенной службы Украины, на котором появился новый раздел "Ввоз легкового автомобиля".

Каждый желающий может в личном кабинете создать декларацию (предварительную или основную), после чего появится возможность отслеживать ее текущий статус.

Также есть возможность получать уведомления при оформлении и получить оформленную таможенную декларацию или карточку отказа в цифровом виде.

При регистрации стоит сразу внести залог за растаможку.

В Украине автовладельцам облегчили растаможку: в чем суть

В Украине растаможить автомобиль теперь можно онлайн (Фото: скрин cabinet.customs.gov.ua)

Напомним, что водителей авто на иностранных номерах в Украине решили пока не штрафовать за нарушение порядка ввоза транспорта, хотя для владельцев "евроблях" с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные машины. Эти льготы стали уже четвертыми, а формально наказания за нерастаможенные евробляхи должны были вступить в силу еще 21 августа.

"Неприкасаемость" продлится до принятия Верховной Радой законов, которые устроят евробляхеров.

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