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В Украине снова выросли цены на крупы: сколько стоят сейчас

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Вторник 01 февраля 2022 14:17
В Украине снова выросли цены на крупы: сколько стоят сейчас Фото: В Украине снова подорожали популярные крупы (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Цены на крупы в Украине выросли буквально за один месяц. Стоимость самых популярных каш в январе поднялась в среднем на 2-3 гривны по сравнению с декабрем.

Об этом говорится в материале на сайте Minfin.

Эксперты отмечают, что перед новым годом средняя цена за килограмм гречки составила 47,26 гривны. В конце января цена выросла до 50,85 гривен. А в некоторых торговых точках гречку продают по 54-58 гривен.

Рис в декабре обходился украинцам в 38,34 гривны за один килограмм. В январе эта цена поднялась до 41,90 гривны. Круглый рис поднялся в среднем на одну гривну.

Разброс цен в торговых точках Украины очень велик: длинный рис продают по цене от 32,70 до 58 гривен. Круглый рис – от 28,40 до 40,50 гривен, а пропаренный от 29,20 до 38,40 гривны.

Пшено в декабре продавалось по цене 19,91 за один килограмм. В январе ценник вырос и сейчас один килограмм этой крупы стоит 21,67 гривны. В некоторых торговых точках – по 23 гривны за один килограмм.

Цена 1 килограмма макарон составила 24,82 гривны. Мука – от 22,72 за один килограмм. Цена сахара – 26,27 за один килограмм.

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что эксперты прогнозируют рекордные цены на гречку – до 70-80 гривен за один килограмм.

А также мы рассказывали о том, что эксперты прогнозируют повышение цен на многие продукты.

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Цены на продукты крупы каши
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