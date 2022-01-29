Как в Украине могут взлететь цены на гречку: эксперт дал прогноз

В Украине стоимость гречки может вырасти в этом году на приблизительно 40%, хотя такая "стратегическая" крупа и была в начале 2022-го включена правительством в список социальных продуктов, с максимально возможной торговой наценкой на них до 10%.

Причиной такого подорожания эксперт называет возможный запрет России на вывоз гречневой крупы на продажу, что уже происходило с мая по сентябрь прошлого года.

Так, Украина импортирует именно из РФ около 70 тысяч тонн гречки ежегодно, что составляет половину всех потребностей, отметил он.

Дело в том, что в Украине для обеспечения внутреннего потребления необходимо ежегодно около 140 тысяч тонн гречневой крупы, для чего нужно выращивать около 200 тысяч тонн этой зерновой культуры - треть ее идет на шелуху, плюс еще нужно оставить посевной материал.

В нашей стране в 2021-м был богатый урожай этой культуры, к тому же Кабмин в поддержку отрасли выделил 50 миллионов гривен, то есть 1,5 тысячи гривен на каждый гектар, засеянный гречкой. Ситуация с посевными площадями также улучшается: если в 2020 году было 81 тысяча га, то в прошлом году уже 84 тысяч га.

Соответственно, отмечает Громовой, экономически обоснованных предпосылок для резкого увеличения цен на эту крупу в Украине не наблюдается.

"Но если российского импорта не будет, средняя цена может возрасти весной до 70-80 гривен за килограмм", - говорит эксперт.

Напомним, что в Украине в январе цены на гречку стартуют от 45 гривен за кило, а в среднем составляет около 50 гривен.