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В Україні знову зросли ціни на крупи: скільки коштують зараз

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Вівторок 01 лютого 2022 14:17
В Україні знову зросли ціни на крупи: скільки коштують зараз Фото: В Україні знову подорожчали популярні крупи (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ціни на крупи в Україні зросли буквально за один місяць. Вартість найпопулярніших каш в січні піднялася в середньому на 2-3 гривні в порівнянні з груднем.

Про це йдеться в матеріалі на сайті Minfin.

Експерти відзначають, що перед Новим роком середня ціна за кілограм гречки склала 47,26 гривні. Наприкінці січня ціна зросла до 50,85 гривні. А в деяких торгових точках гречку продають по 54-58 гривні.

Рис в грудні обходився українцям в 38,34 гривні за один кілограм. У січні ця ціна піднялася до 41,90 гривні. Круглий рис піднявся в середньому на одну гривню.

Розкид цін в торгових точках України дуже великий: довгий рис продають за ціною від 32,70 до 58 гривень. Круглий рис - від 28,40 до 40,50 гривень, а пропарений від 29,20 до 38,40 гривні.

Пшоно в грудні продавалося за ціною 19,91 за один кілограм. У січні цінник виріс і зараз один кілограм цієї крупи коштує 21,67 гривні. У деяких торгових точках - по 23 гривні за один кілограм.

Ціна 1 кілограма макаронів склала 24,82 гривні. Борошно - від 22,72 за один кілограм. Ціна цукру - 26,27 за один кілограм.

Варто відзначити, що раніше ми писали про те, що експерти прогнозують рекордні ціни на гречку - до 70-80 гривень за один кілограм.

А також ми розповідали про те, що експерти прогнозують підвищення цін на багато продуктів.

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Ціни на продукти крупы каши
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