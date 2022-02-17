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В Украине снова выросли цены на хлеб: насколько подскочила стоимость

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Четверг 17 февраля 2022 16:43
В Украине снова выросли цены на хлеб: насколько подскочила стоимость Цены на хлеб выросли (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в середине февраля по сравнению с январем 2022 года цены на хлеб выросли более чем на 2 гривны.

Об этом свидетельствуют данные на портале Министерства финансов.

В частности, средняя цена хлеба пшеничного (650 граммов) в январе составила 25,20 грн, а по состоянию на 17 февраля выросла до 27,70 грн.

К тому же в прошлом году за него нужно было отдать 20,46 грн.

Кроме того, более чем на 2 гривны подорожал 600-граммовый "Хлеб пшеничный Царь хлеб нарезка". В январе 2022 года в среднем за него нужно было отдать 23,40 грн, а в феврале стоимость подскочила до 25,70 грн.

Отметим, что в апреле 2021 года за такой хлеб платили в среднем 21 гривну.

В Украине снова выросли цены на хлеб: насколько подскочила стоимостьВ Украине выросли цены на хлеб (freepik)

Как выбрать качественный и вкусный хлеб:

  • Избегайте хлеба, в состав которого входят улучшители;
  • Покупайте хлебы традиционной рецептуры. Обычно к украинским пшенично-заварным хлебам не добавляют улучшителей;
  • Хлеб должен быть неоднородного цвета - где-то светлее, десть темнее;
  • Качественный хлеб должен иметь хрустящую корочку;
  • Если постучать по корочке хлеба снизу, то звук должен быть звонким. Если звук глухой - это значит, что хлеб непропеченный и в нем может появиться грибок;
  • Корочка должна не отшелушатся от хлеба, а отрываться вместе с мякишем.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали хлеб, который помогает уменьшить жир на животе.

Также мы писали, что эксперты рассказали, как правильно заморозить хлеб, чтобы он оставался свежим.

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