В Україні знову зросли ціни на хліб: наскільки підскочила вартість
В Україні в середині лютого у порівнянні з січнем 2022 року ціни на хліб зросли більш ніж на 2 гривні.
Про це свідчать дані на порталі Міністерства фінансів.
Зокрема, середня ціна хліба пшеничного (650 грамів) у січні становила 25,20 грн, а станом на 17 лютого зросла до 27,70 грн.
До того ж минулого року за нього потрібно було віддати 20,46 грн.
Окрім того, більш ніж на 2 гривні подорожчав 600-грамовий "Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка". У січні 2022 року в середньому за нього потрібно було віддати 23,40 грн, а в лютому вартість підскочила до 25,70 грн.
Зазначимо, що у квітні 2021 року за такий хліб платили в середньому 21 гривню.
В Україні зросли ціни на хліб (freepik)
Яяк вибрати якісний та смачний хліб:
- Уникайте хліба, до складу якого входять поліпшувачі;
- Купуйте хліби традиційної рецептури. Зазвичай до українських пшенично-заварних хлібів не додають поліпшувачів;
- Хліб має бути неоднорідного кольору - десь світліший, десть темніший;
- Якісний хліб повинен мати хрустку скоринку;
- Якщо постукати по скоринці хліба знизу, то звук має бути дзвінким. Якщо звук глухий - це означає, що хліб непропечений і в ньому може з’явитися грибок;
- Скоринка повинна не відлущуватися від хліба, а відриватися разом з м’якушем.
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