Ученые назвали хлеб, который помогает уменьшить жир на животе

Жир на животе, который также известен как висцеральный жир, может увеличить риск хронических осложнений, поэтому крайне важно его уменьшить. Новое исследование, предполагает, что простая замена хлеба может нанести решающий удар по жиру на животе.

Об этом сообщает издание Express .

Эксперты говорят, что даже простые диетические изменения могут иметь большое значение в формировании вашей фигуры.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Plant Foods for Human Nutrition, замена рафинированного пшеничного хлеба на цельнозерновой пшеничный хлеб может избавить вас от жира на животе.

Как проводилось исследование

В исследовании, проведенном в Японии, изучалось влияние потребления цельного зерна пшеницы на параметры висцерального жира. В нем принимали участие 50 японцев.

В течение 12 недель одной группе людей давали цельнозерновой пшеничный хлеб, а второй - рафинированный пшеничный хлеб.

Образцы крови брали каждую шестую неделю, а также делали компьютерную томографию, которая использует рентгеновские лучи и позволяет подробно увидеть изображения внутренней части тела.

Жир на животе (фото: pixabay.com)

Что выяснили ученые

У группы людей, которая употребляла цельнозерновой пшеничный хлеб, наблюдалось снижение количества висцерального жира. В то время как у тех, кто ел рафинированный пшеничный хлеб не произошло существенных изменений.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что диета из цельнозернового пшеничного хлеба привела к значительному и безопасному снижению висцерального жира с индексом массы тела ≥ 23 кг/м2.

По словам ученых, диета из цельнозернового пшеничного хлеба может способствовать предотвращению ожирения из-за висцерального жира.

Хлеб из цельнозерновой пшеницы способствует уменьшению жира на животе (фото: pixabay.com)

Чем объясняется этот эффект

Исследователи не установили, почему хлеб из цельнозерновой пшеницы способствует уменьшению жира на животе, но он является источником растворимой клетчатки.

Стоит отметить, что клетчатка, особенно растворимая клетчатка, способствует снижению веса.

"Держитесь подальше от обработанных сахаров и сложных углеводов. Вместо этого попробуйте включить в свой рацион большое количество растворимых пищевых волокон, таких как семена льна, авокадо, ежевика и брюссельская капуста", - заявили ученые.

По их словам, это связано с тем, что растворимая клетчатка поглощает воду и образует гель, который помогает замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему.

Это помогает вам дольше чувствовать себя сытым, поэтому в конечном итоге вы едите меньше, и не перекусываете.