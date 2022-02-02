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Эксперты рассказали, как правильно заморозить хлеб, чтобы он оставался свежим

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Среда 02 февраля 2022 21:45
Эксперты рассказали, как правильно заморозить хлеб, чтобы он оставался свежим Как правильно заморозить хлеб (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В некоторых случаях бывает так, что хлеб надо заморозить. Его замораживают, чтобы он не начал черстветь и цвести. В этом нет ничего страшного, ведь такой хлеб не уступает в качестве, его легче транспортировать и хранить.

Как правильно заморозить хлеб, сообщает 5-Minute Crafts.

Какие виды хлеба подходят для замораживания

Так, для замораживания подходят практически любые виды хлеба. Однако не рекомендуют замораживать хлеб с твердой хрустящей корочкой. Все потому, что после разморозки он потеряет свою свежесть и не будет таким хрустящим.

Эксперты рассказали, как правильно заморозить хлеб, чтобы он оставался свежимКак правильно заморозить хлеб (5minutecrafts)

Как правильно заморозить хлеб

Сначала хлеб нарежьте кусочками. Однако, если вы собираетесь заморозить булочки или маффины, отделите их друг от друга.

Затем заверните каждый кусок в полиэтиленовую пленку и поместите в толстый пакет с застежкой-молнией. Старайтесь убрать как можно больше воздуха из пакета. После этого положите хлеб в морозильную камеру.

Эксперты рассказали, как правильно заморозить хлеб, чтобы он оставался свежим

Как правильно заморозить хлеб (5minutecrafts)

Отметим, что замораживать хлеб кусочками удобно, ведь вы можете разморозить столько, сколько вам нужно.

Также вы можете заморозить весь хлеб, но его лучше обернуть двумя слоями пищевой пленки.

Эксперты рассказали, как правильно заморозить хлеб, чтобы он оставался свежим

Как правильно заморозить хлеб (5minutecrafts)

Важно, что хранится хлеб в морозильной камере может до 8 месяцев.

Ранее мы сообщали, что врач рассказал, почему нельзя покупать магазинный хлеб.

Также мы писали, что ученые назвали лучший вид хлеба, который снижает риск рака и ССЗ.

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