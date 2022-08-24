В Украине вырастут цены на популярный овощ: названы причины

В Украине в скором времени вырастут цены на репчатый лук.

Почему вырастут цены

Дело в том, что сейчас задерживается уборка лука на полях. Еще на прошлой неделе некоторые хозяйства вынуждены были полностью остановить выборку из-за сильных дождей, вследствие чего предложение данной продукции на рынке заметно сократилось.

Согласно мониторингу, на данный момент на рынке наблюдается сокращение предложения лука. Большинство украинских производителей завершают реализацию лука ранних и средних сортов, тогда как более поздний лук массово начнет поступать в продажу в среднем через 2 недели.

При этом спрос на лук удерживается на достаточно высоком уровне, что и позволяет фермерам пересматривать цену на продукцию в сторону повышения.

Сколько сейчас стоит репчатый лук

Так, репчатый лук поступает в продажу по оптовым ценам 24-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

Как отметили аналитики, на сегодняшний день стоимость репчатого лука в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше, чем в аналогичный период 2021 года.

Столь значимую ценовую разницу эксперты объясняют сокращением производственных площадей под данной культурой и резким снижением урожая лука.