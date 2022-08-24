В Україні зростуть ціни на популярний овоч: названі причини

Чому зростуть ціни

Річ у тому, що зараз затримується збирання цибулі на полях. Ще минулого тижня деякі господарства змушені були повністю зупинити вибірку через сильні дощі, внаслідок чого пропозиція цієї продукції на ринку помітно скоротилася.

Згідно з моніторингом, на даний момент на ринку спостерігається скорочення пропозиції цибулі. Більшість українських виробників завершують реалізацію цибулі ранніх та середніх сортів, тоді як пізніша цибуля масово почне надходити у продаж у середньому через 2 тижні.

При цьому попит на цибулю утримується на досить високому рівні, що дозволяє фермерам переглядати ціну на продукцію у бік підвищення.

Скільки зараз коштує цибуля

Так, цибуля надходить у продаж за оптовими цінами 24-27 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Як зазначили аналітики, на сьогодні вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період 2021 року.

Таку значну цінову різницю експерти пояснюють скороченням виробничих площ під цією культурою та різким зниженням урожаю цибулі.