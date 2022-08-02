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В Украине резко изменится цена на гречку: актуальный прогноз

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Вторник 02 августа 2022 09:33
В Украине резко изменится цена на гречку: актуальный прогноз Фото: Гречка изменится в цене (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Стоимость гречневой крупы в Украине почти достигла рекордных 100 грн. Сейчас за килограмм ядрицы просят в среднем 90-95 грн. Но вскоре ситуация может измениться.

Об этом пишет Agronews.

Как изменится цена

По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в августе в Украине может значительно подешеветь гречка благодаря новому урожаю крупы.

"Наиболее заметное снижение должно касаться гречки, поскольку в этом году возник определенный дефицит на данный продукт из-за ажиотажного спроса на фоне войны. И как раз урожай нового года может исправить ситуацию с высокой ценой гречки", - отметила она.

Сколько стоит гречка сейчас

Сейчас килограмм гречневой крупы обойдется потребители в более чем 90 грн. Согласно анализу одного из популярных супермаркетов, вы можете купить:

В Украине резко изменится цена на гречку: актуальный прогноз

Скриншот

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как на самом деле надо готовить гречку.

Также врачи выяснили, в каком случае потребление гречки может оказаться вредным. Кому нельзя есть крупу.

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