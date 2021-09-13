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В Украине вырастут цены на алкоголь: до какого уровня будет подорожание

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Понедельник 13 сентября 2021 21:32
В Украине вырастут цены на алкоголь: до какого уровня будет подорожание Фото: в Украине вырастут цены на алкоголь (Alexander Aksakov/Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Украине изменят методику расчета минимальных цен на алкоголь. Это позволит легальным производителям алкоголя повысить стоимость своих продуктов до экономически обоснованного уровня.

Проект постановления об утверждении обновленных цен разработало Министерство экономики Украины.

Данный проект также направлен на детенизацию рынка алкоголя.

"Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации МРЦ не могут поднять стоимость своего продукта до экономически обоснованного", - рассказали в министерстве.

Минэкономики совместно с Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины прорабатывают алгоритм проведения расчетов МРЦ и изучают возможности его усовершенствования.

Замминистра экономики Сергей Теленик отметил, что ведомство учитывает влияние всех ключевых индикаторов, в частности, удельный вес объемов производителя на рынке и сравнивает предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными.

Цены на алкоголь

В 2021 году в Украине существенно выросли цены на алкоголь:

  • цена пива увеличилась на 5,7% - до 18,59 гривен за 0,5 литра,
  • водка подорожала на 1,3% - до 93,31 гривен за 0,5 литра,
  • вино подорожало на 3,2% - до 69,24 гривен за 0,75 литра.

Напомним, в Украине рекордно подорожали крупы.

Мы также писали о том, что украинцам продают обычное подсолнечное масло по цене элитного.

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Цены на продукты алкоголь
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