В Украине вырастут цены на алкоголь: до какого уровня будет подорожание

В Украине изменят методику расчета минимальных цен на алкоголь. Это позволит легальным производителям алкоголя повысить стоимость своих продуктов до экономически обоснованного уровня.

Данный проект также направлен на детенизацию рынка алкоголя.

"Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации МРЦ не могут поднять стоимость своего продукта до экономически обоснованного", - рассказали в министерстве.

Минэкономики совместно с Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины прорабатывают алгоритм проведения расчетов МРЦ и изучают возможности его усовершенствования.

Замминистра экономики Сергей Теленик отметил, что ведомство учитывает влияние всех ключевых индикаторов, в частности, удельный вес объемов производителя на рынке и сравнивает предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными.

Цены на алкоголь

В 2021 году в Украине существенно выросли цены на алкоголь: