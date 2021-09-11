Украинцам продают обычное подсолнечное масло по цене элитного: как отличить

Подсолнечное масло за последние месяцы в Украине сильно взлетело в цене и это привело к тому, что на полках торговых точек появились новые виды продукта. На этикетках красуются различные надписи: первый отжим, без консервантов и красителей, с витаминами А и Е, холодный пресс, вымороженное и многое другое.

Как отличить качественное подсолнечное масло и не переплачивать за обычный продукт, рассказали в Today.

От какого масла стоит отказаться

Не покупайте подсолнечное масло, если оно в бутылке выглядит мутным. Это говорит о том, что продукт подделан или его неправильно хранили. В подсолнечном масле допускается небольшой осадок, так как в нем есть фосфолипиды, которые омолаживают клетки организма.

Не доверяйте различным надписям на бутылке, так как чаще всего они – просто маркетинговый ход. В подсолнечное масло не добавляют консерванты и красители никогда, так как этот продукт долго не портится и красители в нем не растворяются.

Первый отжим – звучит красиво, но тоже обман. Нерафинированное подсолнечное масло всегда производится из семян с помощью первого отжима. Рафинированное масло создают путем экстракции растительного масла с использованием химических смесей.

Витамины А и Е содержатся в нерафинированном масле всегда, поэтому указание на этикетке – тоже маркетинговый ход.

Вымороженное масло – такое же нерафинированное масло, как и любое другое, но оно проходит процесс вымораживания. Единственная разница – у такого масла меньше выражен запах.

Единственная маркировка, которая действительно имеет смысл – это "холодное прессование". Это значит, что масло получили при низких температурах, поэтому в нем сохранилось максимальное количество полезных веществ.

Как правильно выбирать масло

Всегда берите то масло, которые стоит на самых темных полках. Чем темнее витрина – тем лучше масло сохраняется. На полке не поленитесь достать масло с дальнего ряда. Яркий свет портит качество и рафинированного и нерафинированного масла одинаково.

Покупайте свежее масло и проверяйте даты изготовления и срок действия. Чем меньше осталось до окончания срока годности, тем хуже его качество и такое масло будет горчить.