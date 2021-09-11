В Украине рекордно подорожали крупы: во сколько обойдутся любимые каши
В 2021 году существенно поднялись цены на крупы в украинских супермаркетах и магазинах. В среднем цена за один килограмм увеличилась на 13-31%.
Какие крупы рекордно поднялись в цене, сообщили в Министерстве аграрной политики.
По данным специалистов, цена гречневой крупы и риса увеличилась за год на 14%. Единственная крупа, которая подешевела – это пшено. Цены за год на пшено упали на 16% и сейчас приблизительная цена в магазинах за один килограмм – около 18 гривен.
Сколько стоят крупы в Украине в сентябре 2021 года
Кукурузная крупа – 12,91 грн (на 24% выше, чем в 2020 году)
Гречневая крупа – 35,63 грн (подорожала на 14%)
Гороховая крупа – 14,33 грн (подорожала на 20%)
Ячменная крупа – 11,20 грн (подорожала на 31%)
Пшеничная крупа – 14,10 грн (подорожала на 13%)
Что еще подорожало в 2021 году
Рекорды по подорожанию в Украине за год побили сахар и подсолнечное масло. Подсолнечное масло выросло в цене на 70%, а сахар – на 75%. Яйца в Украине за год подорожали на 46%.
А вот цена на мясо сильно не изменилась. Свинина подорожала всего на 5%, говядина – на 13%.
Из овощей сильнее всего цены поднялись на лук и свеклу – около 50%, а вот картофель подешевел на 14%.
Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, почему выросла цена подсолнечного масла.
А также рассказывали о том, что осенью в Украине могут измениться цены на сахар.