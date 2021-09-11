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В Украине рекордно подорожали крупы: во сколько обойдутся любимые каши

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 10:03
В Украине рекордно подорожали крупы: во сколько обойдутся любимые каши Фото: В Украине взлетели цены на крупы (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В 2021 году существенно поднялись цены на крупы в украинских супермаркетах и магазинах. В среднем цена за один килограмм увеличилась на 13-31%.

Какие крупы рекордно поднялись в цене, сообщили в Министерстве аграрной политики.

По данным специалистов, цена гречневой крупы и риса увеличилась за год на 14%. Единственная крупа, которая подешевела – это пшено. Цены за год на пшено упали на 16% и сейчас приблизительная цена в магазинах за один килограмм – около 18 гривен.

Сколько стоят крупы в Украине в сентябре 2021 года

Кукурузная крупа – 12,91 грн (на 24% выше, чем в 2020 году)

Гречневая крупа – 35,63 грн (подорожала на 14%)

Гороховая крупа – 14,33 грн (подорожала на 20%)

Ячменная крупа – 11,20 грн (подорожала на 31%)

Пшеничная крупа – 14,10 грн (подорожала на 13%)

Что еще подорожало в 2021 году

Рекорды по подорожанию в Украине за год побили сахар и подсолнечное масло. Подсолнечное масло выросло в цене на 70%, а сахар – на 75%. Яйца в Украине за год подорожали на 46%.

А вот цена на мясо сильно не изменилась. Свинина подорожала всего на 5%, говядина – на 13%.

Из овощей сильнее всего цены поднялись на лук и свеклу – около 50%, а вот картофель подешевел на 14%.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, почему выросла цена подсолнечного масла.

А также рассказывали о том, что осенью в Украине могут измениться цены на сахар.

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