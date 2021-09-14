В Украине вырастут стипендии: известно, сколько будут получать студенты

Кому повысят выплаты

Так, в вузах будут платить по 2000 грн в месяц, а отличникам – по 2550 грн. В профтехучилищах стипендии вырастут в 2,6 раза, а именно до 1250 грн.

"Впервые за последние годы увеличили стипендии в профессиональных технических учреждениях среднего и специального образования", – отметил глава правительства.

Какая сейчас стипендия

Сейчас студенты дневной формы обучения вузов получают 1300 гривен стипендии. Лучшие студенты получают повышенную стипендию, которая составляет 1600 гривен.

Студенты колледжей и техникумов дневной формы обучения получают 980 гривен выплаты. Размер повышенной стипендии для них составляет 1250 гривен. Студенты профтехучилищ ежемесячно получают 490 грн. Повышенной стипендии для них нет.