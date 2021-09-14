В Україні виростуть стипендії: відомо, скільки отримуватимуть студенти

Кому підвищать виплати

Так, у вишах будуть платити по 2000 грн на місяць, а відмінникам – по 2550 грн. У профтехучилищах стипендії виростуть у 2,6 раза, а саме до 1250 грн.

"Вперше за останні роки збільшили стипендії в професійних технічних закладах середньої та спеціальної освіти", – зазначив глава уряду.

Яка зараз стипендія

Нині студенти денної форми навчання вишів отримують 1300 гривень стипендії. Найкращі студенти отримують підвищену стипендію, яка становить 1600 гривень.

Студенти коледжів і технікумів денної форми навчання отримують 980 гривень виплати. Розмір підвищеної стипендії для них становить 1250 гривень. Студенти профтехучилищ щомісяця отримують 490 грн. Підвищеної стипендії для них немає.