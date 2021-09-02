В Украине студентам повысят стипендии: когда и на сколько
В Украине повысят студентам стипендии. Это произойдет с 1 января 2022 года.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кому повысят выплаты
Так, в учреждениях профтехобразования стипендии обещают увеличить в 2,5 раза, а студентам вузов стипендии повысят минимум в 1,5 раза.
Последний раз стипендии повышали в 2017 году, напомнил Шмыгаль.
На сколько повысят стипендии
На сегодняшний минимальная академическая стипендия в учебных заведений 3-4 уровней аккредитации составляет 1 300 гривен в месяц. Предполагается, что после 1 января 2022 года - стипендия составит 2000 гривен.
Обычная стипендия в учреждениях профтехобразования составляет 490 гривен, то есть после повышения она будет больше, чем 1 225 гривен.
Студенты профтехучилищ ежемесячно получают 490 грн. Повышенной стипендии для них нет.
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