Льготы для студентов в Украине: скидки на оплату обучения, жилье и повышенные стипендии
Студенты в Украине имеют довольно много различных льгот – от проживания в определенных условиях до скидки на оплату обучения. С 1 июля в Украине поднялся прожиточный минимум, а вместе с ним повысили и стипендии для нескольких категорий студентов.
Какие льготы имеют студенты в Украине, и какие стипендии будут в следующем учебном году – рассказали в материале издания "Слово і діло".
Социальные стипендии
На эти стипендии имеют право студенты, которые учатся на дневном обучении по госзаказу, у них нет академической задолженности. На такую стипендию имеют право:
- Дети-сироты и лишенные родительской опеки
- Лица, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС
- Шахтеры со стажем подземной работы не менее трех лет
- Дети шахтеров (стаж подземной работы у родителей должен быть более 15 лет)
- Участники боевых действий
- Пострадавшие участники Революции достоинства и их дети
- Дети, чьи родители погибли или пропали без вести в АТО/ООС
- Дети, чьи родители погибли во время массовых акций протеста
- Дети-переселенцы
- Дети с инвалидностью I-III группы
Стипендия у детей сирот с 1 июля стала 3 765 гривен, для лиц старше 18 лет – 3 568 гривен. Для студентов, которые остались без родителей в возрасте от 18 до 23 лет – 3 568 гривен.
Такие студенты имеют право на бесплатное обеспечение учебниками и бесплатное пользование интернетом.
Скидка на оплату обучения
На налоговую скидку при оплате обучения студенты имеют право, но для этого тоже есть несколько условий:
Студенты-контрактники могут вернуть часть трат на оплату обучения в виде налоговой скидки согласно ст. 166 ПКУ. Скидка может составить 18%.
Возмещение возможно только в высших учебных заведениях Украины.
Если студент не получает стипендию с бюджета или получает спонсорскую стипендию, и при этом работает, то он имеет право на НСЛ в размере 150%, если размер зарплаты меньше 3 300 гривен.
Если студент работает и получает стипендию из бюджета, то НЛС на него не распространяется.
Жилье
Если студенты создали семью, то они имеют право на проживание в общежитиях в отдельной комнате.
Также у льготников есть право получить комнату в общежитии бесплатно или со скидкой при оплате.
Транспорт
Студенты имеют скидку на проезд в городском общественном транспорте в размере 50% от оплаты. В железнодорожных вагонах – 50% от стоимости билета.
Материальная помощь от профсоюзов
Студенты, которые являются членами профсоюзов в высших учебных заведениях, могут получить от профсоюза материальную помощь.
Льготы для студентов в Украине
Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы могут получить деньги от налоговой.