Рада присудила 30 именных стипендий молодым ученым
Фото: Рада приняла постановление о присуждении именных стипендий 30 молодым ученым (Виталий Носач/РБК-Украина)
Верховная рада присудила 30 именных стипендий молодым ученым. Народные депутаты приняли соответствующий проект постановления №5740.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 350 нардепов.
В этом году в образовательный комитет поступило 90 работ, то есть на одну стипендию претендовали три человека.
Размер стипендии составляет более 11 тысяч гривен ежемесячно.
Напомним, ранее комитет парламента по вопросам образования рекомендовал парламенту принять это постановление.