Как в Украине вырастут платежки за коммуналку в 2022 году

Как подорожает газ

Цены на газ вырастут на 15-20% для бытовых потребителей (почти 9 гривен за кубометр), и на 30-50% для теплокоммунэнерго.

Распределение и доставка "голубого топлива" будет дороже на 40-60% (около 4-5 гривен).

Повышение тарифов на электричество

Специалист отметила, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей будет увеличена на 20-45% и для бизнеса на 50-70% в течение 3 лет.

По словам эксперта, первое подорожание тарифов на электроэнергию произойдет только после окончания нынешнего отопительного сезона, а в целом цены будут расти ежегодно на 20-25%.

"Основная причина, почему повышается цена на 1 кВт/ч электроэнергии - необходимость привести этот тариф в экономически обоснованный уровень", - объяснила Ненно.

Она уточнила, что до 30 апреля будет действовать утвержденная Кабмином фиксированная цена в размере 1,44 гривны за 1 кВт/ч для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт/ч в месяц. Если расход больше, действует тариф 1,68 гривны за 1 кВт/ч.

До конца 2022-го ожидается цены уже 1,73-1,8 гривны за 1 кВт/ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч, и по 2,02-2,10 гривны за 1 кВт/ч для тех, кто потребляет выше этого показателя.

До конца 2023 года тарифы на свет будут выглядеть уже так: 2,08-2,25 гривны за 1 кВт/ч и 2,42-2,62 гривны за 1 кВт/ч соответственно.

До конца 2024-го для потребляющих менее 250 кВт/ч - 2,50-2,81 гривны за 1 кВт/ч, и для потребляющих более 250 кВт/ч в месяц - 2,90-3,27 гривны.

Подорожание воды и отопления

"За тепло и горячее водоснабжение экономически обоснованный тариф для бытовых потребителей также равняется повышению на 50-70%. Уже с 2022 года искусственное содержание тарифов станет невозможным и будет все дорожать", - рассказала эксперт

Она добавила, что украинцы не получают "шоковых" платежек благодаря компенсациям из местного бюджета или за счет выделения дополнительных средств из госбюджета, чтобы дополнительные расходы были покрыты.

При этом Ненно предупредила, что подорожание услуг ЖЭКов и управляющих компаний состоится ориентировочно на 10% уже в следующем году. Связано это с тем, что с 1 декабря 2021-го выросла минимальная зарплата.

Специалист также рассказала, что если бытовые потребители не видят в своих платежках рост тарифов на любую из коммунальных услуг, им не следует забывать, что бизнес электроснабжения и газоснабжения уже получает по новым повышенным ценам, и они уже автоматически получили платежи с обновленными тарифами.