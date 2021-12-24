Новые тарифы на распределение газа: сколько украинцы будут платить с 1 января

В Украине установили новые тарифы на распределение (доставку) газа для облгазов, которые заработают с 1 января 2022 года. В среднем по стране цены увеличатся почти на 4%. Изменение стоимости услуги утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании.

Об этом передали в пресс-службе НКРЭКУ .

По словам главы регулятора Валерия Тарасюка, ожидаемая корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, но в итоге "получилось даже меньше".

Это удалось достичь, в частности, благодаря тому, что учтенные в тарифах средства на "голубое топливо" на производственно-технологические расходы не изменились по сравнению с 2021-м, оставшись на уровне 7,42 гривны за кубометр, добавил он.

Кому придется платить больше всего, а кому - меньше

Самые высокие тарифы установлены для ООО "Газпостачсервис" (Винницкая область) - 2,95 грн за кубометр и для ООО "Спектргаз" (Львовская область) - 2,82 грн за кубометр. Но стоимость при этом у них не изменилась, и осталась на уровне 2021 года.

Также среди самых дорогих ( 2,39 грн за кубометр) оказались "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубныгаз", "Николаевгаз", "Тисменицагаз", "Харьковгаз" и "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы оказались у "Киевгаза" (0,38 грн за кубометр), "Харьковгоргаза" (0,52 грн за кубометр) и "Кременчуггаза" (0,55 грн за кубометр).

Какие тарифы-2022 на распределение газа (с НДС)

Винницагаз - 2,11 грн/куб.м (+4,8%)

Волыньгаз - 1,88 грн/куб.м (0,0%)

Гадячгаз - 2,39 грн/куб.м (+19,9%)

Днепрогаз - 1,08 грн/куб.м (-3,2%)

Днепропетровскгаз - 1,51 грн/куб.м (+7,7%)

Донецкоблгаз - 1,42 грн/куб.м (+15,7%)

Житомиргаз - 2,04 грн/куб.м (+1,2%)

Закарпатгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,8%)

Запорожгаз - 1,10 грн/куб.м (0,0%)

Ивано-Франковскгаз - 2,23 грн/куб.м (+3,9%)

Киевгаз - 0,38 грн/куб.м (+3,2%)

Киевоблгаз - 1,79 грн/куб.м (+2,8%)

Кировоградгаз - 1,79 грн/куб.м (-6,9%)

Коростышевгаз - 2,18 грн/куб.м (+4,0%)

Кременчуггаз - 0,55 грн/куб.м (+17,9%)

Криворожгаз - 0,64 грн/куб.м (+3,9%)

Лубныгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)

Луганскгаз - 1,88 грн/куб.м (+1,3%)

Львовгаз - 2,03 грн/куб.м (+0,6%)

Мариупольгаз - 1,74 грн/куб.м (-5,2%)

Мелитопольгаз - 2,21 грн/куб.м (+2,8%)

Николаевгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)

Одессагаз - 1,31 грн/куб.м (+29,8%)

Полтавагаз - 2,11 грн/куб.м (-1,1%)

Ровногаз - 1,85 грн/куб.м (-8,3%)

Сумыгаз - 1,61 грн/куб.м (+4,7%)

Тернопольгаз - 2,10 грн/куб.м (-2,2%)

Тернопольгоргаз - 0,96 грн/куб.м (-9,1%)

Тисменицагаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)

Уманьгаз - 2,34 грн/куб.м (+9,6%)

Харьковгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)

Харьковгоргаз - 0,52 грн/куб.м (+22,9%)

Херсонгаз - 1,94 грн/куб.м (-3,6%)

Хмельницкгаз - 1,85 грн/куб.м (-7,2%)

Черкассыгаз - 0,68 грн/куб.м (+5,6%)

Черновцыгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,8%)

Черниговгаз - 2,11 грн/куб.м (+8,6%)

Шепетовкагаз - 1,28 грн/куб.м (-1,8%)

ГП "Новораздельное ДГХП "Серка" - 1,45 грн/куб.м (+6,1%)

ООО "Газовик" - 2,15 грн/куб.м (0,0%)

ООО "Газпостачсервис" - 2,95 грн/куб.м (0,0%)

ГП "Кременецкое УРПГ" - 1,63 грн/куб.м (+4,6%)

ООО "Спектргаз" - 2,82 грн/куб.м (0,0%)

Как изменятся тарифы на распределение (доставку) газа в Украине с 1 января 2022 года (фото: gazpravda.com.ua)