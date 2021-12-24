Новые тарифы на распределение газа: сколько украинцы будут платить с 1 января
В Украине установили новые тарифы на распределение (доставку) газа для облгазов, которые заработают с 1 января 2022 года. В среднем по стране цены увеличатся почти на 4%. Изменение стоимости услуги утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании.
Об этом передали в пресс-службе НКРЭКУ.
По словам главы регулятора Валерия Тарасюка, ожидаемая корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, но в итоге "получилось даже меньше".
Это удалось достичь, в частности, благодаря тому, что учтенные в тарифах средства на "голубое топливо" на производственно-технологические расходы не изменились по сравнению с 2021-м, оставшись на уровне 7,42 гривны за кубометр, добавил он.
Кому придется платить больше всего, а кому - меньше
- Самые высокие тарифы установлены для ООО "Газпостачсервис" (Винницкая область) - 2,95 грн за кубометр и для ООО "Спектргаз" (Львовская область) - 2,82 грн за кубометр. Но стоимость при этом у них не изменилась, и осталась на уровне 2021 года.
- Также среди самых дорогих ( 2,39 грн за кубометр) оказались "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубныгаз", "Николаевгаз", "Тисменицагаз", "Харьковгаз" и "Черновцыгаз".
- Самые низкие тарифы оказались у "Киевгаза" (0,38 грн за кубометр), "Харьковгоргаза" (0,52 грн за кубометр) и "Кременчуггаза" (0,55 грн за кубометр).
Какие тарифы-2022 на распределение газа (с НДС)
- Винницагаз - 2,11 грн/куб.м (+4,8%)
- Волыньгаз - 1,88 грн/куб.м (0,0%)
- Гадячгаз - 2,39 грн/куб.м (+19,9%)
- Днепрогаз - 1,08 грн/куб.м (-3,2%)
- Днепропетровскгаз - 1,51 грн/куб.м (+7,7%)
- Донецкоблгаз - 1,42 грн/куб.м (+15,7%)
- Житомиргаз - 2,04 грн/куб.м (+1,2%)
- Закарпатгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,8%)
- Запорожгаз - 1,10 грн/куб.м (0,0%)
- Ивано-Франковскгаз - 2,23 грн/куб.м (+3,9%)
- Киевгаз - 0,38 грн/куб.м (+3,2%)
- Киевоблгаз - 1,79 грн/куб.м (+2,8%)
- Кировоградгаз - 1,79 грн/куб.м (-6,9%)
- Коростышевгаз - 2,18 грн/куб.м (+4,0%)
- Кременчуггаз - 0,55 грн/куб.м (+17,9%)
- Криворожгаз - 0,64 грн/куб.м (+3,9%)
- Лубныгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)
- Луганскгаз - 1,88 грн/куб.м (+1,3%)
- Львовгаз - 2,03 грн/куб.м (+0,6%)
- Мариупольгаз - 1,74 грн/куб.м (-5,2%)
- Мелитопольгаз - 2,21 грн/куб.м (+2,8%)
- Николаевгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)
- Одессагаз - 1,31 грн/куб.м (+29,8%)
- Полтавагаз - 2,11 грн/куб.м (-1,1%)
- Ровногаз - 1,85 грн/куб.м (-8,3%)
- Сумыгаз - 1,61 грн/куб.м (+4,7%)
- Тернопольгаз - 2,10 грн/куб.м (-2,2%)
- Тернопольгоргаз - 0,96 грн/куб.м (-9,1%)
- Тисменицагаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)
- Уманьгаз - 2,34 грн/куб.м (+9,6%)
- Харьковгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,2%)
- Харьковгоргаз - 0,52 грн/куб.м (+22,9%)
- Херсонгаз - 1,94 грн/куб.м (-3,6%)
- Хмельницкгаз - 1,85 грн/куб.м (-7,2%)
- Черкассыгаз - 0,68 грн/куб.м (+5,6%)
- Черновцыгаз - 2,39 грн/куб.м (+11,8%)
- Черниговгаз - 2,11 грн/куб.м (+8,6%)
- Шепетовкагаз - 1,28 грн/куб.м (-1,8%)
- ГП "Новораздельное ДГХП "Серка" - 1,45 грн/куб.м (+6,1%)
- ООО "Газовик" - 2,15 грн/куб.м (0,0%)
- ООО "Газпостачсервис" - 2,95 грн/куб.м (0,0%)
- ГП "Кременецкое УРПГ" - 1,63 грн/куб.м (+4,6%)
- ООО "Спектргаз" - 2,82 грн/куб.м (0,0%)
Как изменятся тарифы на распределение (доставку) газа в Украине с 1 января 2022 года (фото: gazpravda.com.ua)
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами в Украине после Нового года.
Добавим, перед этим экономист предупредил, что повышение тарифа на распределение газа приведет к росту цен на продукты, ведь производители заложат свои расходы в цены.