Тарифы на воду вырастут в Украине: сколько нужно платить с 1 января

Фото: с 1 января вырастут тарифы на воду (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2021 года украинцы будут платить за водопотребление больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЕКП.

Согласно решению, НКРЄКУ самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 гривен (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение). Также высокие тарифs установлены для клиентов КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривен за 1 кубометр и КП" Бердянскводоканал " - 47,56 гривен. В Киеве тарифы вырастут на 20% больше 25,32 гривен (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 гривен с ПВД). Из них: - централизованное водоснабжение 16,164 грн/кубометр с НДС; - централизованное водоотведение 14,22 грн/ кубометр с НДС.