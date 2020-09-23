В Україні виростили рекордний алмаз: не може повторити жодна лабораторія світу

В Україні виростили найбільший алмаз у світі (колаж: РБК-Україна)

В лабораторії Києва виростили рекордний алмаз і продали за півмільйона доларів

В Україні виростили найбільший у світі алмаз, який потрапив у Книгу рекордів Гіннесса. Неогранений діамант у 109 каратів виготовили у столиці під пресом і з високою температурою.

До цього часу жодна лабораторія світу не змогла створити таке, йдеться в сюжеті ТСН.

Розглянути камінь поки що можна тільки через монітор комп'ютера, адже він наразі в США. Там після сертифікації його вивчають іноземні експерти.

"Найбільший алмаз, який був вирощений – від 10 до 20 каратів. А 100 – це неймовірний стрибок", – розповідають в лабораторії.

Технологію, за якою виготовили алмаз, ретельно приховують. В лабораторних умовах для "ембріона" алмазу створюють умови, схожі з тими, що в товщі землі. Там він росте мільйони років, а у лабораторії – кілька тижнів.

Тиск у пресі одно того, ніби перевернули Ейфелеву вежу і поставили на кінчик пальця.

А ось природний рекорд – камінь більше три тисячі каратів, його видобули в Африці. Знайшли алмаз на початку минулого століття. Його розрізали на 9 частин, і найбільші дві прикрашають британський скіпетр і корону королеви.

А штучні камені почали вирощувати лише через півстоліття після знахідки африканського рекордсмена. І Україна, за словами фахівців, була дуже прогресивна в цій галузі. Спочатку штучні камені використовували для нарізання металу або буріння гірських порід, а от ювеліри зацікавилися камінням відносно недавно. Адже у 2018 році в Америці дозволили не вказувати походження алмазу.

«За своїм фізико-хімічним властивостям лабораторно вирощені алмази нічим не відрізняються від природних, але ціна на них дешевше", – говорить Дмитро Видолюб, президент союзу ювелірів України.

Алмаз, вирощений в Україні, вже купили за 500 тисяч доларів. Природний камінь такого ж розміру коштує десятки мільйонів.

В Україні виростили рекордний алмаз (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що шведський спортсмен Арман Дюплантис встановив новий світовий рекорд зі стрибків з жердиною на відкритому повітрі. Досягнення перевершило рекорд легендарного Сергія Бубки.