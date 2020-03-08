В Украине вырастет стоимость обучения в ВУЗах: кому придется доплатить

Стоимость образования в Украине вырастет (коллаж: РБК-Украина)

Стоимость контрактного обучения в ВУЗах Украины поднимется для студентов 38 специальностей

Стоимость образования в Украине вырастет. Студентам 38 специальностей придется доплатить при поступлении на контрактную форму обучения. Министерство образования планирует ввести минимальную стоимость обучения для студентов на контракте.

Причина повышения стоимости обучения в ВУЗах кроется в том, что контрактники платят за образование на порядок меньше, чем государство – за студентов на бюджете. Об этом говорится в постановлении "О некоторых вопросах внедрения индикативной себестоимости".

Университеты показывают государству и студентам-контрактникам разные цены на образование. За студента на бюджете университет получает больше, чем от контрактника. Даже если эти студенты учатся на одной специальности и в одной группе. По данным Министерства образования, средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс. грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс. грн. Учебные заведения делают так, чтобы переложить часть своих расходов на госбюджет и, чтобы привлечь больше контрактников. Поэтому получается, что государство просто переплачивает, а контрактники недоплачивают.

Как повысятся цены на образование в Украине

Стоимость образования в Украине вырастет только для студентов, оплачивающих свое обучение самостоятельно. Повышение стоимости планируется пока только для 38 специальностей из 121 предложенных университетами. При этом изменения коснуться только тех, кто поступает в 2020 году. Студентов вузов, поступивших ранее, изменения не коснуться.

"Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее", – отметили в пресс-службе Министерства образования, передает "Сегодня".

Вузы самостоятельно будут рассчитывать себестоимость обучения по каждой специальности. Но даже при госрегулировании контрактники будут платить меньше, чем государство перечисляет университету за бюджетника.

Так, с 2020 года стоимость обучения на контракте не должна быть ниже 60% себестоимости, в 2021 – 70%, и в 2022 – 80%. Существенно подорожает образование для магистров – они будут платить за обучение на 30% больше себестоимости.

Меньше придется платить заочникам и тем, кто учится на вечерней форме – на 25%. На дистанционной форме обучение будет дешевле на 50% от себестоимости.

На какие специальности введут индикативную себестоимость:

Менеджмент социокультурной деятельности, Филология (все специализации, кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы, классических языков и литератур, фольклористики), Экономика, Политология, Психология, Социология, Журналистика, Учет и налогообложение, Финансы, Банковское дело и страхование, Менеджмент, Маркетинг, Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, Право, Ветеринарная медицина, Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза, Стоматология, Медицина, Медсестринство, Технологии медицинской диагностики и лечение, Медицинская психология, Фармация, Промышленная фармация, Физическая терапия, Эрготерапия, Педиатрия, Общественное здоровье, Гостинично-ресторанное дело, Туризм, Публичное управление и администрирование, Международные отношения, Общественные коммуникации и региональные студии, Международные экономические отношения, Международное право.

"Из всех перечисленных специальностей объемы подготовки специалистов достаточны или чрезмерные с точки зрения спроса на рынке труда", – говорится в комментарии МОН.

Напомним, что в украинских школах изменят стандарт базового образования.