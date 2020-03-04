В украинских школах изменят стандарт базового образования: все подробности

Новый стандарт базового образования в Украине вынесли на обсуждение
В Украине разработали новый государственный стандарт базового среднего образования. Перед тем, как инициативу внедрят в школах, проект вынесли на общественное обсуждение.
Речь идет о ГОСТах для учеников 5-9 классов. В пресс-службе министерства образования и науки отметили 4 марта, что новый стандарт станет органической частью реформы "Новая украинская школа", которая уже в 2022 году коснется базового среднего образования.
По словам главы ведомства Анны Новосад, была изменена форма документа - теперь учителя имеют очень конкретные требования к тому, что учащийся должен знать.
В то же время педагогам оставили "полную свободу в выборе учебных инструментов".
Документ опубликован на сайте Минобразования. Замечания и предложения к проекту принимаются до 31 марта в письменном виде и по электронной почте по адресам: Министерство образования и науки Украины, проспект Победы, 10, г.. Киев, 01135, e-mail: dergstandart@gmail.com.
Государственный стандарт устанавливает требования к компетентности, которыми должны овладеть учащиеся средней школы (5-9 классы). К таким компетенций относятся:
Государственный стандарт также является основой для разработки типовых и других образовательных программ.
Базовый учебный план, который предлагает Госстандарт, определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся и дает представление о содержании и структуре базового общего среднего образования. Он устанавливает почасовое соотношение между образовательными областями по годам обучения, определяет предельную недельную нагрузку и общее ежегодное количество часов по образовательным отраслями.
В Минобразования добавили, что базовый учебный план будет использоваться при разработке типовых и других образовательных программ.
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