В Україні зросте вартість навчання в ВУЗах: кому доведеться доплатити

Вартість освіти в Україні зросте (колаж: РБК-Україна)

Вартість контрактного навчання у ВУЗах України підніметься для студентів 38 спеціальностей

Вартість освіти в Україні зросте. Студентам 38 спеціальностей доведеться доплатити при вступі на контрактну форму навчання. Міністерство освіти планує ввести мінімальну вартість навчання для студентів на контракті.

Причина підвищення вартості навчання у ВУЗах криється в тому, що контрактники платять за освіту на порядок менше, ніж держава за студентів на бюджеті. Про це йдеться у постанові "Про деякі питання запровадження індикативної собівартості".

Університети показують державі та студентам-контрактникам різні ціни на освіту. За студента на бюджеті університет отримує більше, ніж від контрактника. Навіть якщо ці студенти навчаються за однією спеціальністю і в одній групі. За даними Міністерства освіти, середня оплата навчання на одного студента-бюджетника становить 43 тис. грн, а середня ціна за контракт – 16,5 тис. грн. Навчальні заклади роблять так, щоб перекласти частину своїх витрат на держбюджет і, щоб залучити більше контрактників. Тому виходить, що держава просто переплачує, а контрактники недоплачують.

Як підвищаться ціни на освіту в Україні

Вартість освіти в Україні зросте тільки для студентів, які оплачують своє навчання самостійно. Підвищення вартості планується поки тільки для 38 спеціальностей зі 121 запропонованих університетами. При цьому зміни торкнуться лише тих, хто вступає у 2020 році. Студентів вузів, які вступили раніше, зміни не торкнуться.

"Вартість навчання буде корелювати з доходами людей в регіоні. Якщо ціна буде вищою, ніж три середні офіційні заробітні плати в області, університети зможуть підвищувати її", – відзначили в прес-службі Міністерства освіти, передає "Сегодня".

Вузи самостійно будуть розраховувати собівартість навчання за кожною спеціальністю. Але навіть при держрегулюванні контрактники будуть платити менше, ніж держава перераховує університету за бюджетника.

Так, з 2020 року вартість навчання на контракті не повинно бути нижче 60% собівартості, у 2021 – 70%, і у 2022 – 80%. Істотно подорожчає освіта для магістрів – вони будуть платити за навчання на 30% більше собівартості.

Менше доведеться платити заочникам і тим, хто вчиться на вечірній формі – на 25%. На дистанційній формі навчання буде дешевше на 50% від собівартості.

На які спеціальності введуть індикативну собівартість:

Менеджмент соціокультурної діяльності, Філологія (всі спеціалізації, крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, класичних мов і літератур, фольклористики), Економіка, Політологія, Психологія, Соціологія, Журналістика, Облік і оподаткування, Фінанси, Банківська справа й страхування, Менеджмент, Маркетинг, Підприємництво, торгівля і біржова діяльність, Право, Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза, Стоматологія, Медицина, Медсестринство, Технології медичної діагностики та лікування, Медична психологія, Фармація, Промислова фармація, Фізична терапія, Ерготерапія, Педіатрія, Громадське здоров'я, Готельно-ресторанна справа, Туризм, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини, Суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право.

"З усіх перерахованих спеціальностей обсяги підготовки фахівців достатні або надмірні з точки зору попиту на ринку праці", – йдеться в коментарі МОН.

Нагадаємо, що в українських школах змінять стандарт базової освіти.