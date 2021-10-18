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В Украине вырастет один из главных налогов: сколько будем платить

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Понедельник 18 октября 2021 09:08
В Украине вырастет один из главных налогов: сколько будем платить В Украине вырастет налог на недвижимость (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Налог на недвижимость в Украине вырастет на 20% с наступлением 2022 года.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

В Кабинете министров сообщили, что это произойдет из-за повышения размера минимальной заработной платы. Именно к ней привязан налог.

В 2021 году налог на недвижимость рассчитывали, исходя из зарплаты в 4723 гривен. В 2022 году за основу будут брать зарплату в 6 тысяч гривен.

Максимальная ставка налога составляет полтора процента от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. Поэтому со следующего года владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров будут платить от 90 гривен за каждый лишний метр.

Когда платят налог

Налог уплачивается за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров.

Льготы по налогу для физических лиц не применяются к:

Объекту/объектам налогообложения, если площадь превышает пятикратный размер необлагаемой площади: квартира превышает 300 кв. метров; жилой дом превышает 600 кв. метров; площадь различных типов объектов жилой недвижимости превышает 900 кв. метров;

Объектов налогообложения, которые используются их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).

Как мы ранее писали, строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%.

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