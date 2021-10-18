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В Україні виросте один з головних податків: скільки будемо платити

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Понеділок 18 жовтня 2021 09:08
В Україні виросте один з головних податків: скільки будемо платити В Україні зросте податок на нерухомість (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Податок на нерухомість в Україні зросте на 20% з настанням 2022 року.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

У Кабінеті Міністрів повідомили, що це відбудеться через підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Саме до неї прив'язаний податок.

У 2021 році податок на нерухомість розраховували, виходячи із зарплати в 4723 гривень. У 2022 році за основу братимуть зарплату в 6 тисяч гривень.

Максимальна ставка податку становить півтора відсотка від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. Тому з наступного року власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів платитимуть від 90 гривень за кожен зайвий метр.

Коли платять податок

Податок сплачується за кожен квадратний метр для квартир площею понад 60 кв. метрів і будинків понад 120 кв.метрів.

Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

Об'єкту / об'єктам оподаткування, якщо площа перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі: квартира перевищує 300 кв. метрів; житловий будинок перевищує 600 кв. метрів; площа різних типів об'єктів житлової нерухомості перевищує 900 кв. метрів;

Об'єктів оподаткування, які використовуються їх власниками з метою отримання доходів (здаються в оренду, лізинг, позику, використовуються у підприємницькій діяльності).

Як ми раніше писали, будівництво житла в Україні з початку року зросло більш ніж на 20%.

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