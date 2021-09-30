ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%

Новина українською →
Украина, Четверг 30 сентября 2021 15:30
Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20% Фото: строительство жилья в Украине выросло на 21% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы строительства жилья в Украине в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,1%. При этом в августе строительство жилья выросло на 28,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост 1,8%, в августе - на 10,0%.

Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2021 года составил 121,0 млрд гривен. Новое строительство составило 34,9% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 38,4%, реконструкция и техническое переоснащение - 26,7%.

Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%

Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.

Как сообщало РБК-Украина, во II квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине
Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине
DAILY
Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса