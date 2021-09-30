Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%

Объемы строительства жилья в Украине в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,1%. При этом в августе строительство жилья выросло на 28,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост 1,8%, в августе - на 10,0%. Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2021 года составил 121,0 млрд гривен. Новое строительство составило 34,9% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 38,4%, реконструкция и техническое переоснащение - 26,7%.