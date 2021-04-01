В Украине ввели электронную прописку: доступна не для всех

Ожидается, что заявление о смене места регистрации можно будет подавать через мобильное приложение "Дія". Эксперимент по электронной прописке будут расширять поэтапно.

Изначально воспользоваться услугой смогут владельцы ID-паспортов. При этом есть одно условие - заявитель должен быть владельцем жилья, в которое прописывается. По другому адресу прописаться можно тоже, но должно быть согласие владельца жилья. Он должен дать его в электронном виде.

Электронная прописка распространится на детей с 14 до 18 лет. Стоит отметить, что сейчас дистанционно можно прописать к родителям детей, которые не достигли 14-летнего возраста.

Сначала электронная прописка будет работать в Киеве и некоторых областных центрах. Например, высокие шансы имеют Одесса, Харьков и Днепр.