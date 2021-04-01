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В Украине ввели электронную прописку: доступна не для всех

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 1 апреля, начался эксперимент по электронной прописке. Теперь информация о регистрации места жительства или снятия с регистрации должна передаваться Государственной миграционной службе и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде.

Об этом сообщает "Сегодня".

Ожидается, что заявление о смене места регистрации можно будет подавать через мобильное приложение "Дія". Эксперимент по электронной прописке будут расширять поэтапно.

Изначально воспользоваться услугой смогут владельцы ID-паспортов. При этом есть одно условие - заявитель должен быть владельцем жилья, в которое прописывается. По другому адресу прописаться можно тоже, но должно быть согласие владельца жилья. Он должен дать его в электронном виде.

Электронная прописка распространится на детей с 14 до 18 лет. Стоит отметить, что сейчас дистанционно можно прописать к родителям детей, которые не достигли 14-летнего возраста.

Сначала электронная прописка будет работать в Киеве и некоторых областных центрах. Например, высокие шансы имеют Одесса, Харьков и Днепр.

Напомним, в Украине приравняли электронные паспорта к обычным. "За" проголосовали 302 народных депутатов.

Мы также писали о том, какие медуслуги появятся на портале "Дія".

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