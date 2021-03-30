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В Украине приравняли электронные паспорта к обычным

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 16:41
В Украине приравняли электронные паспорта к обычным Фото: е-паспорта Рада приравняла к обычным (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о продлении использования цифровых паспортов. Речь идет о проекте закона №4355.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 302 нардепа.

Закон разрешил отображение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

На данный момент использование е-паспортов происходит в рамках реализации экспериментального проекта, предусмотренного постановлением Кабинета министров от 15 апреля 2020 года.

"Проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года", - подчеркивается в пояснительной записке.

Заключительными положениями предусмотрено, что закон вступит в силу с 23 августа 2021 года. Однако один из пунктов документа вступит в силу со дня его опубликования.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дия" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

Так, правительство признало официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дия".

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