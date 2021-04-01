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В Україні запровадили електронну прописку: доступна не для всіх

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 1 квітня, розпочався експеримент з електронної прописки. Тепер інформація про реєстрацію місця проживання чи зняття з реєстрації повинна передаватися Державній міграційній службі та в Єдиний державний демографічний реєстр тільки в електронному вигляді.

Про це повідомляє "Сегодня".

Очікується, що заява про зміну місця реєстрації можна буде подавати через мобільний додаток "Дія". Експеримент з електронної прописки будуть розширювати поетапно.

Спочатку скористатися послугою зможуть власники ID-паспортів. При цьому є одна умова - заявник повинен бути власником житла, в яке прописується. За іншою адресою прописатися можна теж, але має бути згода власника житла. Він повинен дати його в електронному вигляді.

Електронна прописка пошириться на дітей з 14 до 18 років. Варто зазначити, що зараз дистанційно можна прописати до батьків дітей, які не досягли 14-річного віку.

Спочатку електронна прописка буде працювати в Києві та деяких обласних центрах. Наприклад, високі шанси мають Одеса, Харків і Дніпро.

Нагадаємо, в Україні прирівняли електронні паспорти до звичайних. "За" проголосували 302 народних депутатів.

Ми також писали про те, які медпослуги з'являться на порталі "Дія".

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