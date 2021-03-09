Укрпочта начала принимать электронные документы в приложении "Дія"

Для получения посылки в отделениях "Укрпочты" с наложенным платежом на сумму от 5000 грн отныне можно использовать электронные документы в приложении "Дія".

Отмечается, что электронные документы в приложении Дія позволяют получить внутренние отправления с наложенным платежом на сумму от 5000 грн и международные посылки с наложенным платежом, а также выплаты почтовых переводов (в том числе переводов наложенного платежа и таможенных платежей). Раньше, чтобы получить такие отправления, нужно было приобщить бумажные копии документов, удостоверяющих личность.

"Сейчас достаточно иметь электронные документы в приложении Дія, которое установлено на смартфоне клиента. Приложение генерирует индивидуальный штрихкод для документа, который считывается сканером в отделении при вручении отправления. Поэтому все необходимые данные Дія автоматически передает в систему Укрпочты при приеме или выплате переводов, получении посылок", - говорится в сообщении.

Теперь при получении посылки с наложенным платежом от 5000 грн клиенту достаточно предоставить номер штрихкода документа и подтвердить передачу электронных копий с приложением Дія, которые оператор Укрпочты отсканирует за считанные секунды. И уже после этого осуществляется оплата посылки.

Вместо бумажных документов, которые удостоверяют личность, в приложении используются электронные: паспорт гражданина Украины (ID-карта) или заграничный паспорт.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, национальный оператор Укрпочта поставил амбициозную задачу - в течение этого года оцифровать 100% услуг.