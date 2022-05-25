Абитуриенты будут сдавать упрощенное ВНО онлайн, но при физическом присутствии: как это будет

Украинские выпускники в этом году вместо обычной формы внешнего независимого оценивания (ВНО) в классической форме будут сдавать его в упрощенном виде - онлайн, но не дистанционно, а присутствуя в центре тестирования.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что во всех центрах для прохождения национального мультипредметного теста (НМТ) установят необходимое спецоборудование, чтобы при физическом присутствии абитуриента они могли сдавать тесты онлайн.

Горбачев добавил, что в центрах будут инструкторы, которые помогут разобраться с процессом.

На выполнение тестов будет даваться два часа, и каждый участник НМТ может самостоятельно решать, как распределить это время.

"Отличие этого теста от классического ВНО состоит в том, что это тестирование не предусматривает открытых ответов", - рассказал образовательный омбудсмен и пояснил, что там не будет связного высказывания, а лишь "ответы на конкретные вопросы, поставленные в тестах".