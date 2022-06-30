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Вступна кампанія стартує з 1 липня: як зареєструватися та коли подавати документи

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Четвер 30 червня 2022 16:58
Вступна кампанія стартує з 1 липня: як зареєструватися та коли подавати документи Вступна кампанія 2022 (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Цьогоріч через війну вступ до університетів відбувається за спрощеною процедурою. Зокрема, випускники замість Зовнішнього незалежне оцінювання (ЗНО) складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). Вже з 1 липня розпочнуться вступні іспити та творчі конкурси.

Які правила прийому до закладів вищої освіти - читайте нижче.

Як зареєструватись у кабінеті

Для реєстрації електронного кабінету для вступу необхідно ввести:

  • адресу електронної пошти (вона стане логіном в особистому електронному кабінеті) та пароль;
  • серію та номер документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО);
  • номер, PIN-код, рік отримання сертифіката ЗНО;
  • середній бал документа про ПЗСО.

Після цього на пошту прийде лист із посиланням, за яким вступник має перейти для завершення реєстрації е-кабінету.

Коли можна подавати документи

З 14 липня в електронному кабінеті з’явиться можливість подавати заяви на вступ, а також документи до вишів.

Зазначимо, що цьогоріч абітурієнт має право подати 20 заяв. Однак, для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5.

Приймання заяв триватиме до:

  • 18.00 16 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
  • 18.00 22 липня - для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитись у кілька етапів:

  • для вступників на бюджетні місця з 1 до 13 липня включно;
  • для вступників за контрактом з 14 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії.

Результати зарахування на бюджет

Результати вступу будуть оприлюднені 22 липня. Можна буде побачити рейтинги осіб, яких рекомендовано до зарахування на навчання на бюджет.

Після отримання рекомендації вступник повинен підтвердити своє бажання навчатися на бюджеті у вузі. Після цього потрібно подати оригінали документів.

Додамо, якщо після 12.00 22 липня у кабінеті вступника нічого не змінилося, то це означає, що він може претендувати на навчання на контракті.

Зарахування вступників на навчання на бюджет відбудеться 5 серпня, на контракт - не пізніше ніж 30 вересня.

Раніше ми повідомляли, що українські випускники цього року складатимуть спрощене ЗНО онлайн, але за фізичної присутності.

Також ми писали, як жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів.

Окрім того, читайте, як вступити до європейського університету під час війни.

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Вступна кампанія
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