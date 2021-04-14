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Украинцев защитят от произвола коллекторов: конец эпохи угроз по СМС?

Автор: Styler

В Украине вступил в силу закон для защиты украинцев от коллекторов, который обязывает коллекторов придерживаться этического поведения с должниками.

Текст соответствующего закона опубликовали в издании "Голос Украины".

Что будет дальше с коллекторами?

Согласно закону, кредиторы обязаны придерживаться этического поведения с должником. Также в случае привлечения коллекторской компании к уступке права требования новому кредитору, и заключать договоры только с компаниями, которые включены в реестр коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

Также документ разделяет понятия "кредитор" и "новый кредитор", тем самым легализовав передаче (продаже) долга коллекторской компании.

Основные требования к кредитодателям:

  • соблюдать требования этического поведения и правил взаимодействия с должником;
  • информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности;
  • заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;
  • уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора;
  • контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;
  • обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний.

Какими будут требования к взаимодействию с потребителем

Во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.

Также взаимодействие с потребителем может происходить путем:

  • непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры);
  • отправки сообщений (текстовых, голосовых и других сообщений, в том числе без использования программного обеспечения);
  • отправка почтовых отправлений (по месту жительства или по месту работы).

Кроме всего прочего, коллекторам запрещается по собственной инициативе звонить, отправлять СМС потребителю, его близкими лицами в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни и использовать функцию (сервис) автоматического дозвона на протяжении более 30 минут в сутки.

Отмечается, что на НБУ будут возложены полномочия по контролю соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, а также коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Закон вступил в силу на следующий день после обнародования, однако в действие его введут только через три месяца после публикации.

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