Украинцев защитят от произвола коллекторов: конец эпохи угроз по СМС?

В Украине вступил в силу закон для защиты украинцев от коллекторов, который обязывает коллекторов придерживаться этического поведения с должниками.
Текст соответствующего закона опубликовали в издании "Голос Украины".
Согласно закону, кредиторы обязаны придерживаться этического поведения с должником. Также в случае привлечения коллекторской компании к уступке права требования новому кредитору, и заключать договоры только с компаниями, которые включены в реестр коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.
Также документ разделяет понятия "кредитор" и "новый кредитор", тем самым легализовав передаче (продаже) долга коллекторской компании.
Основные требования к кредитодателям:
Во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.
Также взаимодействие с потребителем может происходить путем:
Кроме всего прочего, коллекторам запрещается по собственной инициативе звонить, отправлять СМС потребителю, его близкими лицами в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни и использовать функцию (сервис) автоматического дозвона на протяжении более 30 минут в сутки.
Отмечается, что на НБУ будут возложены полномочия по контролю соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, а также коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
Закон вступил в силу на следующий день после обнародования, однако в действие его введут только через три месяца после публикации.
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