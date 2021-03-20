ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Будут ли забирать у украинцев квартиры за долги: ответ эксперта

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 15:39
Будут ли забирать у украинцев квартиры за долги: ответ эксперта В Украине не будут отбирать квартиры за долги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Украине за задолженности по коммуналке коллекторы могут конфисковать даже квартиру. Но в законодательстве такие компенсационные меры не прописаны. Такое мнение выразил экономист Андрей Новак, комментируя рост долгов украинцев по услугам ЖКХ.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

По словам эксперта, ни один кредитор не имеет права забрать квартиру за долги.

"Забирать имущество из-за долгов - это недопустимо, этого нет нигде в законах, что любой кредитор может забрать имущество - или квартиру, или дом - из-за какого-то долга. Это исключено", - подчеркнул он.

Новак также дал совет заемщикам, имеющим долги, заключить договор о реструктуризации.

"Это ваша защита как минимум на период реструктуризации. Вы должны уже пытаться выплачивать этот долг. Но вопрос - откуда? Мы понимаем, что за последний год украинцы не стали богаче, денег не стало больше. Наоборот - гораздо меньше", - сказал эксперт.

По словам адвоката Веры Струковой, потерять квартиру неплательщик за коммуналку рискует, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы - сейчас в Украине это 100 тысяч гривен.

Напомним, прошлой зимой под Харьковом пенсионерку выгнали из квартиры за коммунальные долги на сумму более 20 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь квартиры коммунальные платежи коллектор
LITE
Зима берет реванш: в Украину идут морозы до -8 градусов
Зима берет реванш: в Украину идут морозы до -8 градусов