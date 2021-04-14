Українців захистять від свавілля колекторів: кінець епохи погроз по СМС?

В Україні набув чинності закон для захисту українців від колекторів, який зобов'язує колекторів дотримуватися етичної поведінки з боржниками.
Текст відповідного закону опублікували у виданні "Голос України".
Відповідно до закону, кредитори зобов'язані дотримуватися етичної поведінки з боржником. Також у разі залучення колекторської компанії до відступлення права вимоги новому кредитору, та укладати договори лише з компаніями, які включені до реєстру колекторських компаній. За недотримання цих вимог передбачені штрафи.
Також документ розділяє поняття "кредитодавець" і "новий кредитор", тим самим легалізувавши передачу (продаж) боргу колекторській компанії.
Основні вимоги до кредитодавців:
Під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ, правову підставу для звернення та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача – також надати відповідні документи протягом семи робочих днів.
Також взаємодія зі споживачем може відбуватися шляхом:
Крім всього іншого, колекторам забороняється за власної ініціативи телефонувати, надсилати СМС споживачу, його близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові та неробочі дні та використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону протягом понад 30 хвилин на добу.
Зазначається, що на Національний банк України буде покладено повноваження з контролю додержання банками, іншими фінансовими установами, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
Закон набув чинності на наступний день після оприлюднення, проте в дію його введуть лише через три місяці після публікації.
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