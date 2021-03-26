В Украине впервые провели операцию по пересадке органа ребенку

В Национальной больнице Охматдет провели впервые уникальную операцию. 12-летней Софии сделали пересадку почки и донором для девочки стал ее родной отец.

Операцию по пересадке почки Софии провели еще две недели назад. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и ее уже готовят к выписке. Как отмечают в Охматдете, больница шла к этому шагу почти три года. Ранее в Украине не было специализированного детского учреждения, в котором делали бы детскую трансплантологию.

Провели трансплантацию хирурги детской больницы совместно с хирургами института Шалимова. Софии повезло, так как у нее – родственный донор. Сейчас медики надеются, что следующим шагом станут операции по пересадке органов от умерших пациентов.

Однако в отделении больницы на гемодиализе сейчас находится 30 детей. И все они нуждаются в подобной операции. Одна из таких пациенток – маленькая Настя. Девочка мечтает о том, чтобы в ее жизни больше не было больниц.

А мама Насти признается, что врачи ее огорошили прогнозами – девочке нужна пересадка или ей придется постоянно жить на гемодиализе. Уже год в жизни Насти только больницы и анализы.

У 4-летней Миланы много сопутствующих заболеваний и почти всю свою жизнь девочка на гемодиализе. Родители искали специалистов, которые бы взялись за пересадку органа у такого маленького ребенка. Милану уже готовят к операции и донором должен стать ее отец.

Все дети в токсикологическом отделении почти всю свою жизнь привязаны к больницам и гемодиализу. Все они нуждаются в пересадке почки.

В Украине впервые провели операцию по пересадку органа ребенку