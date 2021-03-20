Видео уникальной операции по пересадке органов в Запорожье показали в эфире

Украинские врачи провели уникальную операцию под руководством директора Института сердца Бориса Тодурова по пересадке органов донора посмертно четырем пациентам всего за сутки.

Репортаж о трансплантации показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Для ее проведения задействовали санитарную авиацию.

Как рассказал Тодуров на борту самолета, который направлялся из Киева в Запорожье, операция предстояла очень непростая.

"Это тяжелый пациент, у него была поменяна аорта, поменян клапан. После такой операции делать пересадку очень сложно", - отметил он.

Борис Тодуров на борту самолета рассказал о предстоящей операции по трансплантации органов (фото: скриншот)

Как объяснили медики, пациент в любое время мог перейти в критическое состояние, поэтому нужно было все делать очень оперативно.

В больнице признаются, что операция по трансплантации сердца, которая длилась 7 часов, стала историческим событием.

Операцию проводила команда хирургов под руководством Бориса Тодурова (фото: скриншот)

Донором стал умерший от обширного инсульта мужчина из Запорожья. Его сердце теперь бьется в груди 37-летнего земляка - Александра, почки пересадили 32-летнему Алексею и 42-летнему Владимиру, а печень - 46-летнему Владиславу.

Тодуров уже после пересадки назвал ее, пожалуй, самой тяжелой из всех десяти последних.

Органы умершего мужчины пересадили четырем пациентам (фото: скриншот)

При этом он подчеркнул, что все удалось провести даже лучше, чем надеялись врачи.

Также Тодуров добавил, что любой совершеннолетний гражданин Украины может написать прижизненное заявление на согласие стать донором органов после смерти.

Видео: Врачи провели уникальную операцию по пересадке органов донора посмертно четырем пациентам

Ранее мы рассказывали поразительную историю, как украинка спасла четырех человек после своей смерти.

Также мы писали о том, что в Киеве врачи успешно пересадили почки погибшего 38-летнего мужчины 3-летней девочке, а другие донорские органы спасли еще троих человек. Такая операция по пересадке ребенку органа от донора посмертно в декабре 2020-го Украине произошла впервые.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" киевляне рассказали, планируют ли вакцинироваться от коронавируса.



Также известные врачи Виктор Петров и Алиса Грищенкова рассказали об обострении ситуации с количеством заболевших COVID-19 в западных областях Украины.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов откровенно рассказал об обострении ситуации на Донбассе и про расследование в отношении причастных к подписанию Харьковских соглашений.



А перед этим глава Государственной налоговой службы украины Алексей Любченко шокировал заявлением о масштабах теневой экономики Украины.