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В Україні вперше провели операцію з пересадки органу дитині

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 10:37
В Україні вперше провели операцію з пересадки органу дитині В Україні вперше провели операцію по пересадці нирки дитині (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Національній лікарні Охматдит вперше провели унікальну операцію. 12-річної Софії зробили пересадку нирки й донором для дівчинки став її рідний батько.

Деталі про трансплантацію органів для дітей в Україні розповіли в сюжеті ТСН.

Операцію з пересадки нирки Софії провели ще два тижні тому. Зараз дівчинка почуває себе добре і її вже готують до виписки. Як відзначають в Охматдиті, лікарня йшла до цього кроку майже три роки. Раніше в Україні не було спеціалізованого дитячого закладу, в якому робили б дитячу трансплантологію.

Хірурги провели трансплантацію дитячої лікарні спільно з хірургами інституту Шалімова. Софії пощастило, оскільки у неї – родинний донор. Зараз медики сподіваються, що наступним кроком стануть операції з пересадки органів від померлих пацієнтів.

Проте у відділенні лікарні на гемодіалізі зараз перебуває 30 дітей. І всі вони потребують подібної операції. Одна з таких пацієнток – маленька Настя. Дівчинка мріє про те, щоб в її житті більше не було лікарень.

А мама Насті зізнається, що лікарі її приголомшили прогнозами – дівчинці потрібна пересадка або їй доведеться постійно жити на гемодіалізі. Вже рік в житті Насті тільки лікарні та аналізи.

У 4-річної Мілани багато супутніх захворювань і майже все своє життя дівчинка на гемодіалізі. Батьки шукали фахівців, які б взялися за пересадку органу у такої маленької дитини. Мілану вже готують до операції й донором повинен стати її батько.

Всі діти в токсикологічному відділенні майже все своє життя прив'язані до лікарень та гемодіалізу. Всі вони потребують пересадки нирки.

В Україні вперше провели операцію з пересадження органа дитині

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі провели унікальну операцію з пересадки органів.

А також розповідали про те, що у Львові лікарі врятували підлітка, який не міг ходити через рідкісну хворобу.

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Новини України Життя операция трансплантация органов
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