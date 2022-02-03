В Украине впервые за 20 лет хотят изменить правила гарантийного ремонта техники

Министерство экономики представило новый проект, который нацелен на то чтобы изменить порядок гарантийного ремонта бытовых товаров и техники. Интересно, что правила ремонта не менялись в стране уже 20 лет.
Данный проект опубликован на сайте Минэкономики.
Производители обязаны выполнять бесплатно гарантийный ремонт товара, если есть договор о его гарантийном обслуживании.
Если во время монтажа продавец заметил проблемы, которые невозможно устранить на месте, то покупатель вправе потребовать следующее:
Если после диагностики выяснилось, что неисправности товара нет или она есть по вине продавца, то покупателю должны выдать соответствующий документ, который может быть в письменной или электронной форме.
В случае, если покупатель не согласен с таким решением, то он может потребовать провести экспертизу товара.
Любая диагностика товара, гарантийный ремонт и замена для покупателя будет бесплатной.
Гарантийный срок на товар начинает действовать со дня его передачи покупателю.
Срок выполнения гарантийного ремонта составляет 14 дней с даты покупки, или по договоренности сторон в другой срок.
Если будет доказано, что покупатель виновен в поломке товара, то продавец имеет право отказать ему в бесплатном ремонте.
Если гарантийный ремонт будет задерживаться, то покупатель должен получать компенсацию, которая составляет 1% от стоимости товара за каждый день задержки.
Напомним, в Госпродпотребслужбе рассказали, что в Украине покупатели могут требовать деньги за некачественный товар даже после окончания гарантийного срока.
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