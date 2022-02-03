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В Украине впервые за 20 лет хотят изменить правила гарантийного ремонта техники

Автор: Роман Мирончук

Министерство экономики представило новый проект, который нацелен на то чтобы изменить порядок гарантийного ремонта бытовых товаров и техники. Интересно, что правила ремонта не менялись в стране уже 20 лет.

Данный проект опубликован на сайте Минэкономики.

Новые правила ремонта

Производители обязаны выполнять бесплатно гарантийный ремонт товара, если есть договор о его гарантийном обслуживании.

Если во время монтажа продавец заметил проблемы, которые невозможно устранить на месте, то покупатель вправе потребовать следующее:

  • заменить товар на такой же или аналогичный, который есть в продаже у продавца;
  • отправить товар на ремонт;
  • вернуть деньги за товар.

Если после диагностики выяснилось, что неисправности товара нет или она есть по вине продавца, то покупателю должны выдать соответствующий документ, который может быть в письменной или электронной форме.

В случае, если покупатель не согласен с таким решением, то он может потребовать провести экспертизу товара.

Любая диагностика товара, гарантийный ремонт и замена для покупателя будет бесплатной.

Гарантийный срок и ремонт

Гарантийный срок на товар начинает действовать со дня его передачи покупателю.

Срок выполнения гарантийного ремонта составляет 14 дней с даты покупки, или по договоренности сторон в другой срок.

Если будет доказано, что покупатель виновен в поломке товара, то продавец имеет право отказать ему в бесплатном ремонте.

Компенсация

Если гарантийный ремонт будет задерживаться, то покупатель должен получать компенсацию, которая составляет 1% от стоимости товара за каждый день задержки.

Напомним, в Госпродпотребслужбе рассказали, что в Украине покупатели могут требовать деньги за некачественный товар даже после окончания гарантийного срока.

Мы также писали о том, что раскрыта новая мошенническая схема с OLX-доставкой.

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