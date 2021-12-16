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Требовать деньги можно даже после гарантийного срока: как вернуть плохой товар

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 19:39
Требовать деньги можно даже после гарантийного срока: как вернуть плохой товар Фото: как вернуть плохой товар после гарантийного срока (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Украине некачественный товар можно вернуть продавцу во время гарантийного срока. При этом есть условие, когда можно требовать деньги даже после окончания гарантии.

Об этом сообщает Главное управление госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

Согласно статье 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" в случае обнаружения недостатков в товаре в течение установленного гарантийного срока покупатель имеет право потребовать:

  • пропорциональное уменьшение цены;
  • бесплатное устранение недостатков товара;
  • возмещение затрат на устранение недостатков товара.

В то же время, если устранение недостатка требует более 14 календарных дней - это является основанием считать такой недостаток существенным. Поэтому покупатель вправе требовать:

  • расторжение договора и возврат уплаченной за товар денежной суммы;
  • требовать замены товара на такой же товар или аналогичный, из числа имеющихся у продавца (производителя).

Мы также писали о всех подводных камнях и полезных советах, как правильно вернуть товар в магазин. При этом стоит учесть, что есть товары, который не подлежат возврату.

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