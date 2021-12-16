Требовать деньги можно даже после гарантийного срока: как вернуть плохой товар

В Украине некачественный товар можно вернуть продавцу во время гарантийного срока. При этом есть условие, когда можно требовать деньги даже после окончания гарантии.

Об этом сообщает Главное управление госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

В то же время, если устранение недостатка требует более 14 календарных дней - это является основанием считать такой недостаток существенным. Поэтому покупатель вправе требовать:

Согласно статье 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" в случае обнаружения недостатков в товаре в течение установленного гарантийного срока покупатель имеет право потребовать:

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